Обязательный масочный режим решили ввести также в Оршанском и Шумилинском районах

Решения о введении режима обязательного использования средств индивидуальной защиты приняты Оршанским и Шумилинским райисполкомами 11 ноября.

Режим использования масок населением Орши и Оршанского района на объектах с массовым нахождением людей вводится с момента с даты принятия решения местных властей.

В Шумилинском районе режим использования средств индивидуальной защиты органов дыхания введут 12 ноября, это предусмотрено решением «О дополнительных мерах по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Шумилинском районе».

Таким образом, 12 ноября ношение масок в общественных местах (за исключением улицы) станет обязательным уже в четырех районах Витебской области — такие же решения приняты в Полоцком и Миорском районах.



