Неизвестные облили «отработкой» здание Плещеницкого сельисполкома

В ночь на 12 ноября фасад сельисполкома в Плещаницах облили каким-то веществом, предположительно отработанным моторным маслом, сообщает mlyn.by.

Вещество нанесено не только на элементы здания, но и на государственный герб, закрепленный над входом. По данным Логойского районного управления милиции, это является основанием для возбуждения уголовного дела.

Как пояснил Илья Лонский, отработанное машинное масло имеет достаточно агрессивные свойства, поэтому обычное перекрашивание стен может оказаться бесполезным. Скорее всего, фасаду потребуется более серьезный ремонт с удалением верхнего слоя штукатурки.

— Известно также, что здание сельисполкома не было оборудовано камерой видеонаблюдения, — говорит Илья Лонский. — Злоумышленники, видимо, владели этой информацией.



