Нацбанк объяснил, почему отказывается печатать деньги для госпредприятий

Специалисты банковского регулятора ответили всем, кто просит его включить печатный станок для поддержки госпредприятий. Они требуют сначала показать реальный потенциал роста в экономике, и лишь под него можно будет выпустить дополнительные деньги.

Премьер-министр Роман Головченко озвучил цель, которую правительство намерено достичь по итогам года – сохранить показатель ВВП на уровне не ниже 2019 года. Учитывая, что в течение года ВВП лишь падал, для выполнения задачи потребуются экстраординарные меры.

Похоже, что некоторые надежды у правительства есть на Нацбанк, в чьем владении находится денежный станок. Косвенно об определенном давлении на Нацбанк может свидетельствовать публикация в его ведомственном журнале статьи, поясняющей, почему регулятор категорически против помогать разогревать экономику путем печатанья денег и выдачи дешевых кредитов государственным предприятиям.

Авторами материала стали специалист Главного управления монетарной политики и экономического анализа Кирилл Букреев, а также специалисты Управления исследований Михаил Демиденко и Владислав Романюк.

Статья начинается с сетования на то, что некоторые ждут от Нацбанка эмиссии денег для раздачи «бесплатных обедов» государственным предприятиям. Что, в свою очередь, якобы должно разогреть ВВП.

«Безусловно, темпы экономического роста в Беларуси низкие, даже если не брать в расчет текущий мировой кризис, связанный с пандемией COVID-19. Все чаще и чаще среди экспертов можно услышать высказанные в разной форме предложения использовать «печатный станок», «целевую эмиссию» для стимулирования роста. Если абстрагироваться от конкретных механизмов, то речь идет о том, чтобы Национальный банк начал в значительных объемах кредитовать инвестиционные проекты реального сектора под низкие проценты», — отмечают авторы.

«К сожалению, не для всех очевиден тот простой факт, что «бесплатных обедов» не существует, а некоторые считают, что «приготовлением» таких «бесплатных обедов» должен заниматься Национальный банк».

Авторы предупреждают, что такое решение приведет к очередному разгону инфляции, девальвации обменного курса, а ключевые проблемы экономики не разрешит.

Невозможно не пустить напечатанные деньги на потребительский рынок

Представления о том, что существует «целевая» эмиссия, которая приводит к экономическому росту, но не приводит к инфляции, в статье названы мифом.

«Рассуждения о том, что для предотвращения перетока этих средств на валютный рынок, гарантии от их нецелевого, неэффективного использования, а также от возможного влияния дополнительной ликвидности на рост инфляции такое рефинансирование должно быть «связанным», или контролируемым, осуществляться с помощью специальных механизмов, по целевым каналам и т. д., являются псевдонаучными».

«Говорить о том, что эти деньги не пойдут на валютный рынок – абсурдно, если ни одна стройка в Беларуси не обходится без импортного оборудования и ни одно производство не обходится без импортных сырья, комплектующих, полуфабрикатов, компонентов, для приобретения которых нужна валюта. Можно контролировать цели расходования эмитированных средств в рамках инвестиционных проектов, ограничивая давление на потребительский и валютный рынки, но невозможно контролировать цели, на которые будут расходовать средства контрагенты, получившие их в качестве оплаты за труд, товары или услуги».

Пусть госпредприятия возьмут деньги в обычном банке

Эмиссия под проектное кредитование ничем не отличается от всякой другой формы эмиссии. Помимо того, что такие проекты часто бывают нежизнеспособными и ложатся бременем на экономику, снижая эффективность использования ее ресурсов (финансовых и трудовых). Нужно понимать, что эмиссионно кредитуя конкретный проект, мы «вливаем» деньги в систему. Через закупку материальных активов, оплату услуг и труда деньги попадают в экономику, на валютный рынок. Если проект жизнеспособен, то нет никаких препятствий взять кредит в банке. Если нет, то и смысла его реализовывать тоже нет.

Нельзя просто «взять и списать» кредит

Невозвраты кредитов случаются, однако это не может быть принципом деятельности банковской системы. Банки, которые неадекватно оценивают свои риски при выдаче кредитов, как правило, прекращают деятельность, ставя под угрозу работу всей банковской системы. Национальный банк поддерживает только ликвидность банковской системы, но не может за счет эмиссии компенсировать потери коммерческих банков, это неминуемо приведет к инфляции.

Предприятия хотят обесценить свои кредиты, жертвуя интересами населения

Почему идея использования эмиссии в Беларуси так активно поддерживается? Ответ лежит на поверхности: хорошо понимая последствия реализации таких идей, каждый искренне надеется на то, что лично он будет в числе первых, кому такие кредиты достанутся, и значит, сможет получить маленькую толику инфляционного налога. В ситуации излишней эмиссии выиграют все те, кто имеет долги в белорусских рублях и активы в иностранной валюте, а проиграют те, кто получает основной доход в рублях и хранит деньги в национальной валюте, т. е. население. Из этого следует, что избыточная эмиссия выгодна только держателям рублевых долгов, которые хотели бы решить проблему закредитованности за счет остальных.

Печатный станок создаст выгодные условия только для тех предприятий, которые будут получать финансирование на нерыночных условиях.

Чем же тогда обеспечить рост ВВП?

Постоянный рост инвестиций тоже не панацея. Как показал опыт Республики Беларусь, отдача от инвестиций существенно сокращается со временем, если делать ставку только на них и игнорировать рост эффективности экономики и повышение качества человеческого капитала.

Потенциальный рост определяется теми возможностями экономики, которые не зависят от стимулирования монетарной или налогово-бюджетной политики: эффективностью и уровнем технологической сложности экономики, качеством и приростом капитала и рабочей силы, уровнем образования, эффективностью управления, работой институтов и т. д.

Попытка же «ускорить» экономический рост исключительно монетарными инструментами сродни попытке барона Мюнхгаузена поднять самого себя за волосы

Сначала экономический рост, потом – печать денег под него

Стимулирование качественного экономического роста является больше вопросом структурных изменений в экономике, а количество денег по мере необходимости лишь поддерживает его. Иными словами, для экономического роста сначала необходимо создание качественной структуры экономики, затем поддерживающее финансирование, а не наоборот. Если Национальный банк увидит, что потенциал роста ВВП вырос до 4–5%, то он с легкостью подстроит свою монетарную политику и сгенерирует эмиссию, необходимую для обслуживания этого роста.



