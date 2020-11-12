Кто не доплатил налогов в бюджет?

Недобор налогов, которые находятся под контролем Министерства по налогам и сборам Беларуси, по итогам трех кварталов этого года составил 145 млн рублей.

Согласно данным с официального сайта ведомства, за январь-сентябрь 2020 года в бюджет по линии МНС поступило 19,584 млрд рублей. Это почти на 145 млн. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года (19,439 млрд рублей).

МНС публикует урезанный список госорганизаций и ведомств, предприятия которых являются источниками налоговых платежей.

Согласно опубликованным данным, среди важнейших плательщиков недобор налогов зафиксирован по системе Минэнерго и Минтранса и коммуникаций. Платежи Минэнерго в прошлом году составили 1,037 млрд. рублей, а в этом 975 млн. рублей. По Минтрансу и коммуникациям, предприятия которого особенно пострадали от последствий пандемии, объемы платежей сократились в 1,5 раза – с 269,8 млн рублей до 170,2 млн рублей.

Меньше, чем в прошлом году, поступило средств в бюджет от предприятий Белкоопсоюза, Минздрава, Минфина, Минпрома, МАРТ, концерна «Беллегпром».

Среди тех ведомств, которые увеличили в этом году отчисления, фигурирует МВД. Ведомство обеспечило прирост отчислений почти на 15 млн рублей (до 112,1 млн рублей) и рост своей удельной доли в бюджете с 0,5% до 0,6%.

Как свидетельствуют данные МНС, в разрезе доходных источников самым проблемным в этом году является налог на прибыль. Поступления по этой, четвертой по важности позиции в системе МНС, сократились с 2,3 млрд. рублей в январе-сентябре 2019 года до 1,5 млрд. рублей в этот же период 2020 года. Меньше налогоплательщики заплатили и земельного налога, налога на добычу природных ресурсов, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налога на недвижимость и налога на игорный бизнес.

В неналоговых доходах наблюдается резкое сокращение объемов дивидендов по акциям и доходам от других форм участия в капитале. В текущем году поступления уже сократились более чем в два раза – с почти 1,39 млрд. рублей в прошлом до 643 млн рублей в этом году.

О том, что в бюджете Беларуси по итогам девяти месяцев ощущается «определенный недобор налогов», на этой неделе заявил и министр финансов Юрий Селиверстов. Одной из причин выпадения доходов, по его словам, стало замедление из-за пандемии экономики во втором и третьем кварталах, что отразилось на прибыльности предприятий. Также министр отметил сложности с поставками нефти в первом квартале, которые отразились на соответствующих платежах.

По итогам года, по словам Юрия Селиверстова, недобор налогов может составить 2,5-3 млрд рублей.



