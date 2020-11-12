Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 12 ноября выздоровели и выписаны 92843 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 110455 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1098 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2780552 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1027 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 5.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 52232051 заболевший COVID-19, умерли с этой инфекцией 1286322 человека.



