“Досадный и неприемлемый шаг”: Представительство ЕС в Беларуси осудило высылку британских дипломатов

Представительство Европейского союза в Беларуси в связи с высылкой двух британских дипломатов из страны опубликовало заявление, в котором осудило действия белорусских властей.

“8 ноября 2020 года белорусские власти объявили двух британских дипломатов персонами нон грата и выслали их из Беларуси.

Аргументация белорусских властей для объяснения высылки дипломатов неоправданна и относится к обычной работе иностранного дипломата. Как дипломаты мы должны иметь возможность выполнять свою работу. Дальнейшее запугивание наших коллег, в то время как они выполняют свои обычные дипломатические функции, недопустимо.

Высылка двух британских дипломатов – еще один досадный и неприемлемый шаг белорусских властей. Ему предшествовала в прошлом месяце “просьба”, чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и резко ограничили свое дипломатическое присутствие в Беларуси.

Эти действия еще больше изолируют белорусские власти и не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации.

Последние несколько месяцев главы миссий ЕС в Минске совместно со своими британскими коллегами выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав посредством проведения свободных и справедливых выборов в поворотный момент в истории страны.

Мы продолжим работать вместе в поддержку фундаментальных ценностей и свобод в Беларуси”, – говорится в заявлении Представительства ЕС.



