COVID-19 в Европе: Швеция запретит пить алкоголь, Испания потребует ПЦР-тест для въезда

Новые ограничения из-за коронавируса вводят по всей Европе. Так, в Турции с сегодняшнего дня запрещено курить на многолюдных улицах и на остановках общественного транспорта. Ведь люди снимают маски или опускают их вниз, нарушая тем самым санитарные меры безопасности, передает «МИР 24».

А в Швеции запретят пить алкоголь. В последнее время в стране всплеск заболеваемости. Чтобы у людей было меньше стимула проводить вечера в компании, с 20 ноября после 22 вечера спиртное продаваться не будет. Запрет будет действовать до конца февраля.

«Ситуация очень серьезная. За последнюю неделю число пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось вдвое. Поэтому правительство считает, что мы должны предпринять дальнейшие действия, чтобы остановить распространение инфекции», – сказал премьер-министр Стефан Левен.

Тем временем Швеция не вводила на своей территории строгих ограничительных мер. В отличие от Испании, где ситуация с числом заболевших крайне серьезная. Теперь в страну можно будет попасть только с отрицательным тестом на COVID-19. С 23 ноября каждый въезжающий обязан сдать анализ за 72 часа до поездки и предоставить его результат на испанском или английском языках.



