«Боялся, что больше не увижу семью». Гродненец рассказал, как его избили в Минске и как он теперь живет в лагере в Латвии

Гродненцу Дмитрию Житько 26 лет. Он работал монтажником и строил новую ветку метро в Минске, но не смог увидеть ее торжественное открытие с участием Александра Лукашенко 6 ноября. Дмитрий уехал из Беларуси и попросил убежища в Латвии. Корреспондент Hrodna.life записал его историю и узнал, как живут беженцы из Беларуси.

«Бойцы в масках кричали, что все люди, кто выходит на улицу – проплаченные»

Дмитрия с другом задержали вечером 10 августа в Минске. Они возвращались домой из торгового центра. Дома Дмитрия ждали жена и грудной ребенок. Центр города был перекрыт ОМОНом. Дмитрий подошел к силовикам спросить, как безопасно попасть домой. Через два блокпоста (около 300 метров) его с другом пропустили, но на третьем задержали.

«Все было перекрыто, автобусы не ходили. Мы просили у милиции помощи. У нас был чек, доказывающий, что мы были в магазине. Нас сначала пропустили. На третьем блокпосту к нам подошли силовики и предложили пройти в автозак для проверки личности, а оттуда перевели в микроавтобус с тонированными стеклами. Там нас положили на пол и стали бить с особой жестокостью. Бойцы в масках кричали, что все люди, кто выходит на улицу – проплаченные», – рассказывает Дмитрий.

«Таким униженным я себя еще никогда не чувствовал»

После этого Дмитрия с его другом доставили в РУВД на Окрестина. Там, со слов гродненца, силовики продолжили издеваться над людьми: «Провели нас через “коридор”, где сотрудники били дубинкам. После всех задержанных выставили около стены и стали избивать. Как я понял, мест в камерах не было. Нас с другими задержанными, около 75 человек, держали в “стакане” [прогулочный дворик. – Hrodna.life] под открытым небом. За 2,5 суток на всех нам дали одну буханку хлеба и четыре литра воды».

13 августа у Дмитрия был суд. Его осудили по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Многим задержанным в тот день давали по 15 суток ареста. Гродненцу дали 14, так как у него маленький ребенок.

«Это так судья решил сжалиться. До суда над нами просто издевались. Я никогда не видел такого зверства, хоть и многое повидал в своей жизни. В один момент я заплакал. Боялся, что больше не увижу семью. Пока были в этом “стакане”, в туалет нас не выводили. Только в последнюю ночь раскидали по камерам – погреться. Таким униженным я себя еще никогда не чувствовал», – говорит Дмитрий.

После суда Дмитрия перевели в слуцкое ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий). Там он пробыл сутки. 14 августа его, как и других задержанных, отпустили: «В Слуцке было нормально, кормили и никаких издевательств. По освобождении я подписал бумагу о том, что больше не буду участвовать в массовых мероприятиях, хоть я и не участвовал. На выходе из ЛТП встретили волонтеры, записали мои данные и историю, а потом довезли до Минска».

Два месяца на больничном и уголовное дело

После освобождения Дмитрий обратился к медикам. У него диагностировали многочисленные гематомы и кровоподтеки, ЧМТ, травмы спины, коленного и локтевого суставов, кисти, ушиб паховой области и бронхит (из-за долгого нахождения на бетонном полу).

«Меня отправили на стационарное лечение, на работу не мог ходить. На больничном был два месяца», – рассказывает герой.

Пока Дмитрий лечился, ему стали звонить следователи из разных РУВД Минска. Говорит, на него пытались повесить уголовное дело за беспорядки в Минске: «Сначала давили на друга, чтобы он дал показания против меня. Потом и на меня стали давить. Называется, в магазин сходили. Политику я вообще старался стороной обходить и не выступал против Лукашенко».

Лагерь для беженцев

В сентябре Дмитрий начал писать на электронные адреса посольств стран Европейского союза, чтобы ему помогли с визой для выезда всей семьей из Беларуси. Откликнулись представители Латвии: «В посольстве я рассказал свою историю, предоставил все медицинские справки и протоколы. Нам помогли с визами. И в конце октября мы выехали из Беларуси. На границе у латвийских пограничников попросили политическое убежище. Все отнеслись к нам с пониманием и доставили в лагерь для беженцев. Там уже было более десятка пострадавших белорусов из разных городов. Кому-то даже операцию делали – нашли в теле осколки светошумовой гранаты».

Дмитрий говорит, что условия в лагере для беженцев нормальные. С питанием помогают волонтеры, а также государственные службы: «Лагерь – это что-то похожее на общежитие в Минске. В этом месте нам придется быть около шести месяцев, пока не рассмотрят наше дело. Мы не голодаем. Главное, что не на улице. Хотелось бы быстрее выйти на работу, но беженцы на начальном этапе не могут это делать. Также меня не покидает мысль, что в ближайшее время мы вернемся домой. У меня в жизни было всякое, но я не был участником протеста и ничего противозаконного не делал в тот день. Думаю, в такой ситуации оказались многие белорусы».

10 ноября Александр Лукашенко рассказал про белорусов в «резервации» в Латвии: «Вон сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. Где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за 2,5 доллара в день. Где миллионы, которые обещали? Или хотя бы тысячи долларов, которые обещали нашим?»

Полгода без работы

С начала президентской кампании в Беларуси политическое убежище в Латвии попросили около 20 белорусов. Соискатели убежища живут в лагере Муцениеки и получают пособие – 21 евро в неделю (3 евро в день). Также беженцам помогают в лагере с питанием и вещами волонтеры Красного Креста и местная диаспора белорусов.

«Сейчас латвийское правительство рассматривает вопрос о получении статуса беженца для 20 человек из Беларуси, – рассказывает волонтер Дайнис Дейгелис. – Приехало больше людей, но не все просили убежище. За последние несколько месяцев визы были выданы приблизительно 120 белорусам. Многие переезжают работать в Латвию. Люди, у которых нет средств, живут в центре для беженцев. Там предоставляется социальная помощь от латвийского Красного Креста. Волонтеры помогают с документами и вещами. Беженцам помогают и с медпомощью, и с интеграцией в Латвии».

Дайнис отмечает: дело каждого беженца рассматривают в течение трех месяцев, и если они получают статус беженца, они могут работать только после 6 месяцев пребывания в Латвии: «Мы как волонтеры считаем, что это очень плохо. Беженцы хотят работать, тем более белорусы. Сейчас волонтеры ведут переговоры с правительством Латвии, чтобы дать возможность работать беженцам после трех месяцев пребывания в стране».



