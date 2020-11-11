В Skoda рассказали о новинках

Чешская компания Skoda рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке в 2021 году.

Как сообщает 11 ноября аналитическое агентство «Автостат», в первом квартале 2021 года в России появится лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения с двигателями 1.6MPI (110 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.).

В III квартале на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на будущий год запланирован вывод на рынок специальных серий автомобилей Skoda, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

1 октября сообщалось, что Skoda начинает продажи на российском рынке кроссовера Karoq с базовым 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.



