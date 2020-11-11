В Карабах вылетели три самолета с миротворцами из России

Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами вылетели с аэродрома в Ульяновске для участия в миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

На борту воздушных судов находится личный состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО, автомобильная и специальная техника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно договоренностям лидеров России, Армении и Азербайджана, в Карабахе были полностью прекращены военные действия.

Подразделения вооруженных сил двух республик останавливаются на занимаемых позициях, а для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта развертывается российский миротворческий контингент, состоящий из почти 2 тыс. военнослужащих. В Армению уже переброшены более 400 миротворцев из России.

Вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора будут выставлены российские наблюдательные посты.

Ранее в среду стало известно, что прибывшие в Армению военнослужащие подразделений 15 миротворческой бригады выдвинулись в район выполнения задач в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Колонны проедут более 250 километров. После прибытия военные РФ развернут миротворческий контингент с выставлением наблюдательных постов. Само командование миссией будет располагаться в районе Степанакерта.



