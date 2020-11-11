Три месяца протестов и пандемия. Что будет с экономикой Беларуси?

Из-за политической кризиса в стране белорусы потеряли доверие к нацвалюте, а власти в Минске скоро не смогут рефинансировать госдолг и лишатся инвестиций, предупреждают опрошенные DW экономисты.

Белорусские власти прогнозировали, что в 2020 году экономика страны будет расти, однако этим планам не суждено сбыться. Сначала на экономическую ситуацию в Беларуси негативно повлиял конфликт с Москвой из-за цен на нефть, а затем почти по всему мира началась рецессия из-за пандемии коронавируса. Теперь же к этим факторам в Беларуси прибавились и массовые протесты, которые не прекращаются в стране вот уже три месяца после президентских выборов. Как обстоят дела с белорусской экономикой и какие трудности ее ожидают в перспективе – у DW.

“Унылое” падение белорусской экономики

На данный момент по основным показателям экономика Беларуси находится явно не в лучшем состоянии. Белорусский рубль по отношению твердым валютам продолжает падать. Дефицит бюджета, по данным министерства финансов, достиг 1,8 млрд рублей, а по итогам года составит около 5 млрд. Причина – как недобор налогов, так и увеличение расходов.

Тот же Минфин указывает и на рост госдолга Беларуси на 27% за девять месяцев текущего года. Кроме того, никакого обещанного властями подъема ВВП нет – после замедления снижения этого показателя в летние и первый осенний месяц по итогам января-сентября он все же упал на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сложившуюся ситуацию старший аналитик компании “Альпари Евразия” Вадим Иосуб называет не иначе, как “унылой” и связывает ее, в первую очередь, с пандемией коронавируса и белорусско-российским нефтяным кризисом. При этом он обращает внимание на то, что по сравнению с весной сейчас картина несколько улучшилась – падение ВВП составляет 1,3%, было – 1,8%.

Проблемы Минска с долгами

Возможно, кому-то эти цифры на фоне других стран, особенно пострадавших от пандемии, и покажутся не такими уж плохими. “Это легко объяснить: в странах с рыночной экономикой во время кризисных явлений падает спрос на продукцию, на что отвечают сокращением производства. А у нас сокращать производство не принято (в Беларуси, в отличие почти от всей Европы, не было локдауна из-за пандемии. – Ред.), поэтому ВВП растет. Но это все ложится на склад и в будущем может обернуться возросшими убытками”, – отмечает Иосуб.

Помимо этого, власти Беларуси своими действиями усугубляют проблемы на долговом рынке, констатирует директор Центра экономических исследований (BEROC) Катерина Борнукова: “Чтобы сгладить эффект от пандемии и политического кризиса, государство помогает госпредприятиям поддерживать выпуск на высоком уровне, в результате последние несут убытки. Чтобы покрыть убытки, власти выделяют им кредиты, чем создают риски кризиса”. А возросшая долговая нагрузка, по выражению Борнуковой, будет замедлять рост всей экономики в будущем.

Влияние протестов на экономику Беларуси еще проявится

Говоря о трехмесячных массовых протестах, опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что на экономику оказывают влияние не столько сами акции и воскресные марши, сколько политическая ситуация в стране в целом – фальсификации на президентских выборах, непризнание официальных итогов голосования, насилие на улицах.

Об этом, например, свидетельствует падение курса рубля. “Люди потеряли доверие к государству, в том числе к белорусскому рублю. Начали снимать сбережения и депозиты, переводить рубли в доллары – это и спровоцировало падение рубля, став основным фактором девальвации в августе”, – полагает Катерина Борнукова. Кроме того, с экономическими последствиями политического кризиса Беларусь может столкнуться в будущем.

“Нас ждет невозможность рефинансировать госдолг, можно забыть про кредиты от международных финансовых организаций и про размещение еврооблигаций на мировых рынках по рыночной ставке. Потеря интереса к стране со стороны иностранных инвесторов и кредиторов будет влиять на экономику сильнее протестов, хотя это влияние будет заметно не сразу”, – прогнозирует Вадим Иосуб.

А вот забастовки на основных промышленных гигантах страны (МАЗ, МТЗ, “Гродно-Азот” и другие), по словам экономистов, на экономике пока не отразились, ведь, несмотря на призывы белорусской оппозиции, стачки не стали массовыми и продолжительными.

“Без выхода из политического кризиса перспектив у экономики Беларуси нет”

Намеков на улучшение экономической ситуации в Беларуси эксперты не видят. “Раньше мы наблюдали рост экспорта IT-услуг почти на 20% в сравнении с прошлым годом. Но в августе он снизился и составил примерно столько же, сколько и в августе прошлого года”, – указывает Борнукова. Одна из причин – отток IT-специалистов, а также квалифицированных кадров из других отраслей, что, предупреждают эксперты, вызовет долгосрочные последствия для белорусской экономики.

“Многие процессы, среди которых и отток квалифицированной рабочей силы, уже запущены и их не остановить. А без нее невозможен рост ВВП”, – говорит Вадим Иосуб. И прогнозирует, что ситуация с ВВП, госдолгом и с реальными доходами населения, подсчитанными с учетом инфляции, будет ухудшаться: “Без выхода из сложившегося политического тупика, никаких перспектив у белорусской экономики нет”.

Вопрос о том, как долго у белорусских властей будут хватать денег на то, чтобы “кормить ОМОН”, сдерживая протесты, экономисты называют сложным. “Речь идет не о фиксированной сумме, а о том, как ее распределять – грубо говоря, не делать ремонт в больнице, а заплатить омоновцам. Сказать, что у властей в какой-то момент совсем не останется денег, чтобы платить ОМОНу, нельзя”, – признает Борнукова.

Вадим Иосуб согласен с тем, что невозможно предсказать, когда – завтра, через месяц или полгода – у режима кончатся деньги и он рухнет: “К сожалению, мы знаем режимы (от Северной Кореи до Венесуэлы), которые не обладают деньгами, но при этом каким-то образом продолжают держаться”.



