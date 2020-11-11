Тихановская заявила о необходимости смены тактики протестов в Беларуси

Бывший кандидат в президент Беларуси Светлана Тихановская заявила о необходимости поменять тактику протестов в стране, чтобы «не подставлять людей». Об этом она сообщила в своем интервью Дождю. Она отметила, что несмотря на снижение числа участников акций, протестное движение в Беларуси не ослабевает.

«Возможно, поменяется „картинка“, людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Режиму тоже страшно. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей просто не подставлять. Над этим ведется большая работа», — завила Тихановская.

Она добавила, что пока не может раскрыть детали изменений тактики оппозиции, о них объявят позднее. «Но планы одни — это продолжение борьбы, продолжать давление на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров — все продолжают борьбу в данном случае», — добавила Тихановская.



