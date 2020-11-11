“Темой настоящего диалога будут новые свободные выборы”: Тихановская назвала условия переговоров с белорусскими властями

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Республики Беларусь, рассказала, при каких условиях может состояться диалог с действующей властью.

«Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в подобных инициативах и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого», – заявила Тихановская.

При этом все мирные белорусы хотят настоящего диалога. Именно для его старта было инициировано создание переговорного органа – Координационного совета.

Начаться диалог с властью может при исполнении неизменных требований: остановка насилия, освобождение политзаключенных и заявление об уходе Лукашенко.

«Честно выполните эти условия, и представители народа сядут за стол переговоров. Мирные белорусы прошли слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы», – пообещала Светлана Тихановская.



