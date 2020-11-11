Почему есть на ночь можно? Объясняет врач-диетолог

Ужин перед сном никак не влияет на набор лишнего веса, уверена врач-диетолог Ольга Кораблева. О том, почему так и как прекратить совершать ночные визиты к холодильнику, специалист рассказала в беседе с РИА «Новости».

Как понять, что из пищи на ночь — лишнее?

Диетолог развеяла популярный миф о том, что любая съеденная на ночь еда подвергаются брожению и откладывается в лишние килограммы.

Она уточнила, что если человек не переел, а лишь утолил голод, никакого брожения и конвертирования пищи в лишние килограммы не произойдет. В частности, нужно следить, чтобы перекус перед сном не содержал много углеводов, которые желудку сложно переварить.

К «опасным» в этом плане продуктам специалист отнесла фасоль, отруби, капусту, горох, черный хлеб.

Что касается ночных энергозатрат, то замедление работы органов во сне не такое большое — это примерно 10-20% от базового обмена веществ. То есть главное — не переедать, и держать в голове баланс калорий: помнить, сколько вы съели в течение дня.

Распорядок еды

Важно соблюдать распорядок дня и стараться питаться примерно в одно время. Например, если человек привык завтракать в обед, а ужинать в три часа ночи, организм без проблем подстроится и к такому графику.

Можно ли на ночь фастфуд

Утверждения о вредности еды в ночное время суток взято не из пустого места. Обычно любители поесть на ночь злоупотребляют именно вредной едой, поедая фастфуд за просмотром телевизора (гулять, так гулять).

Специалист напомнила, что сладкая газировка, копчености, булочки — вредная пища, которая почти гарантированно обеспечит ненужное перенасыщение энергией. Эта еда будет перевариваться с трудом и возбудит нервную систему, а мясные полуфабрикаты благодаря содержанию в себе терамина, обеспечат бессонницу.

Хороший перекус

Специалист уточнила: важно, чтобы ужин по калорийности составлял не более четверти нормы от дневного рациона. Она посоветовала: если вы голодны при том что довольно сытно откушали днем, лучше приготовьте омлет (желательно белковый), ему в компанию можно съесть немного орехов, несладкий йогурт или творог. Такой ужин не заставит утром почувствовать тяжесть в желудке.

Если у вас проблемы с засыпанием, в качестве вспомогательного средства можно включить в состав ужина продукты, которые богаты мелатонином (гормоном, который отвечает за то, когда мы идем спать и когда просыпаемся – прим. ред.). Это вишня (1300 нанограммов на 100 граммов), грецкие орехи (270 нанограммов на 100 граммов), кукурузная каша (180 нанограммов на 100 граммов).

Ночной дожор: как отучить себя есть по ночам

Кораблева заметила: если вы любите «совершать набеги» на холодильник по ночам, скорее всего, вы не слишком качественно ели днем. Специалист напомнила, что насыщаться нужно в первую очередь белком и в течение дня. Она посоветовала пересмотреть рацион, добавив в него куриную грудку, рыбу, яйца и медленные углеводы (крупы, сваренные на воде). На завтрак и обед нужно есть больше, чтобы, откушав, вскоре не почувствовать голод снова. После такого качественного дня на ужин организм будет требовать меньше.



