Нацбанк оставил ставку рефинансирования без изменений

Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября 2020 года.

«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне» – говорится в сообщении Нацбанка.

Последний раз снижал ставку рефинансирования 1 июля 2020 года. От уровня ставки рефинансирования зависит большинство банковских кредитов. Также к ставке рефинансирования обычно привязаны крупные кредиты на покупку жилья или авто. Таким образом, чем она ниже, тем дешевле кредиты. В то же время, слишком дешевые кредиты разгоняют инфляцию. За последние месяцы в Беларуси был зафиксирован рост инфляции выше запланированных 5%.



