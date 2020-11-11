На кладбище в Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов Евросоюза

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва, произошедшего на немусульманском кладбище в Джидде в Саудовской Аравии.

Пострадавшие получили легкие ранения, сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного представителя правительства Греции. По его словам, один из раненных — гражданин этой страны.

Самодельное взрывное устройство сработало на кладбище во время церемонии, посвященной 102-летию со дня завершения Первой мировой войны. В МИД Франции заявили, что на церемонии присутствовали дипломаты из нескольких стран Евросоюза, в частности, сотрудники французского консульства, сообщает «Аль-Джазира».

МИД Франции призвал своих граждан в Саудовской Аравии быть «на пределе готовности» из-за случившегося.

Взрыв на кладбище стал вторым серьезным инцидентом в Джидде за последние две недели. 29 октября в этом городе преступник с ножом напал на охранника консульства Франции; нападавшего задержали.

В октябре и ноябре в исламистских странах прошли акции, направленные против публикаций карикатур на пророка Мухаммеда и заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона.

Протесты начались после того, как в октябре во Франции обезглавили преподавателя истории и географии Самюэля Пати, показавшего карикатуры на Мухаммеда во время лекции о свободе слова. Макрон назвал убийство учителя «характерным исламистским терактом» и заявил, что как президент будет защищать право «говорить, рисовать, писать, думать».



