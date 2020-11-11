Латушко предложил два сценария транзита власти в Беларуси

Сегодня Павел Латушко, экс-министр культуры Республики Беларусь, бывший директор Купаловского театра, член президиума Координационного совета, возглавляющий созданное 28 октября 2020 года Народное антикризисное управление (НАУ), сообщил о том, что НАУ разработан и опубликован документ с базовыми сценариями механизмов транзита власти в Беларуси.

Документ создан в рамках плана достижения одной из целей НАУ – обеспечить мирное завершение исполнения функций нелегитимными органами власти в нашей стране – и может быть положен в основу для дальнейшего обсуждения и доработки демократическими силами и обществом Беларуси.

Текущий кризис вызван грубым многократным нарушением Конституции Республики Беларусь, насильственным удержанием власти с использованием вооруженных сил и правоохранительных органов под управлением Александра Лукашенко. Нелегитимность его президентства признана как гражданами Беларуси, так и международным сообществом, отмечает Латушко.

НАУ считает, что наиболее эффективный сценарий выхода из кризиса – конституционный вариант транзита власти через общественный диалог. Для его начала необходимо полное выполнение следующих условий.

1) Прекращение насилия в отношении мирных граждан.

2) Освобождение всех политических заключенных.

3) Возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц, причастных к совершению преступлений, фальсификации выборов.

Главные условия общественного диалога – если в нем участвуют претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская, Координационный совет, НАУ и политические лидеры, подвергнутые репрессиям. Диалог с представителями действующей власти должен проводиться при содействии и гарантиях международных посредников.

В результате должны быть достигнуты следующие договоренности:

прекращение полномочий Александра Лукашенко;

отставка всех должностных лиц, причастных к преступлениям;

установление порядка и сроков избрания нового президента на свободных и демократических выборах при условии формирования нового состава ЦИК.

В случае отказа белорусских властей двигаться к реализации конституционного транзита власти применяется сценарий общественно-правового механизма, который основывается на том, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ.

При его реализации в президентскую должность должна вступить Светлана Тихановская, происходят назначение премьер-министра и формирование антикризисного правительства. Вместе с этим распускается Национальное собрание, создается на базе Координационного совета Национальный совет, формируется новый состав ЦИК, чтобы через 40–70 дней был избран новый президент на свободных и демократических выборах.

Неотъемлемый вопрос принятия новой Конституции решается после избрания нового президента в целях обеспечения стабильности управления государством в переходный период.



