Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 11 ноября выздоровели и выписаны 92266 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 109357 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1057 больше, чем днем ранее. Всего проведен 2750021 тест.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1022 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 6.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 51554166 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1273714 человек.



