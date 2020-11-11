Белорусскую экономику спасает Банк развития Беларуси

В Беларуси все происходит не так как у людей: в период пандемии правительство и Нацбанк не стали включать денежный станок и тратить резервы на помощь предприятиям, но государственный Банк развития с начала года незаметно влил в экономику 2,8 млрд. рублей, то есть 2,6% от ВВП.

На что ушли деньги банка

Сумма кредитов клиентам, выданных Банком развития по итогам трех кварталов текущего года, увеличилась на 1,7 млрд. рублей (36,8%) – до 6,32 млрд. рублей. Величина данных кредитов сейчас больше только у Беларусбанка и Белагропромбанка. Они тоже постарались. Так, в Беларусбанке кредиты клиентам увеличились на 25,7% – до 25,9 млрд. рублей, а в Белагропромбанке – 19,3% (до 7,26 млрд. рублей). Но в этих двух банках данный рост в значительной степени объяснялся увеличением рублевого эквивалента валютных кредитов, что отчасти имело место и у Банка развития.

За девять месяцев текущего года он направил на реализацию инвестиционных и иных проектов 1,72 млрд. рублей, что на 70,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет как об инвестиционных кредитах, так и приобретении целевых облигаций для финансирования объектов социальной сферы.

На поддержку малого и среднего бизнеса Банк развития за рассматриваемый период направил 204,2 млн. рублей, что превысило финансирование за девять месяцев прошлого года в 2,7 раза.

В наименьшей степени за рассматриваемый период увеличился объем выдачи экспортных кредитов: на 44,2% – до 871,7 млн. рублей.

При этом финансы банк выделял как в рамках директивного кредитования, так и в рамках недирективного. Причем эти рамки быстро растут. В частности, постановлением Совета Министра Беларуси №598 от 20 октября текущего года объем недирективного финансирования в текущем году увеличен на 27,4 млн. рублей – до 832,88 млн. рублей. Добавленные средства пойдут на кредитование победителей пилотного конкурса по строительству молочно-товарных ферм, дирекции по строительству Минского метрополитена и УКС Витебска на реконструкцию путепровода и ул. Гагарина.

Банк также реализует собственную программу финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За девять месяцев текущего года он профинансировал 919 проектов на 182,1 млн. рублей. Среди клиентов программы 69% составляют предприятия из сферы микробизнеса и индивидуальные предприниматели.

На все это Банку развития нужны средства, но проблем с ними у него нет. В основном он получает ресурсы за счет размещения ценных бумаг. За три квартала текущего года стоимость его ценных бумаг выросла на 18,7% и достигла 4,05 млрд. рублей. Проблем с размещением у него не возникает, а если они и появятся, Нацбанк всегда может выкупить облигации.

Формально лимит выпуска облигаций Банка развития ограничен, но правительство его постоянно увеличивает. В текущем году это уже было сделано дважды, после чего лимит вырос в 2 раза – с 385 млн. рублей до 765 млн. рублей. Лимиты устанавливались в целях удовлетворения требований международных финансовых организаций к ограничению денежной и кредитной эмиссии в Беларуси, но теперь на эти требования можно не обращать внимания. Во-первых, отношения руководства страны с Западом безнадежно испорчены. Во-вторых, в связи с экономическим кризисом вследствие пандемии лимиты должны быть значительно увеличены, и Беларусь заслуживает упрека не в их подъеме, а в том, что рост слишком мал.

Российские банки выжидают

Если белорусские государственные банки быстро увеличивают объемы кредитования экономики, то банки, созданные с участием российского капитала, ведут себя осторожнее.

Так, Банк БелВЭБ, который активно поддерживает проекты в сфере интеграции Беларуси и России, нарастил кредиты клиентам за три квартала текущего года всего на 6,5% – до 3,2 млрд. рублей. Прирост оказался ниже темпов роста курса доллара за тот же период, то есть кредитование в валюте, скорее всего, даже сократилось.

В БПС-Сбербанке кредиты клиентам за девять месяцев текущего года снизились на 2,1% до 2,7 млрд. рублей.

В Белгазпромбанке кредиты клиентам сократились на 11,9% – до 2,39 млрд. рублей. Но это особый случай – его бывший глава Виктор Бабарико попытался принять участие в президентской гонке, после чего был арестован вместе с почти всем высшим руководством банка. Нацбанк, надеясь, скорее всего, найти компромат, назначил в Белгазпромбанк собственное руководство, с которым российские собственники банки не хотят вести переговоры. В итоге банк повис в воздухе. В Нацбанке делают вид, что ничего не произошло и стремятся продемонстрировать, что Белгазпромбанк нормально работает.

Действительно, показатели банка вполне благополучные, если не считать кредитов и средств клиентов, которые значительно сократились, так как Газпром вывел из него деньги своих дочерних структур в Беларуси. По итогам трех кварталов текущего года средства клиентов у Белгазпромбанка сократились примерно на 1,1 млрд. рублей (на 36,5%) и составили на 1 октября 1,97 млрд. рублей. Потерю ресурсов банк отчасти восполнил за счет средств Нацбанка в объеме 388 млн. рублей.

Кроме того, Белгазпромбанк существенно снизил и активы. Его обязательства сократились за январь-сентябрь на 19,1% – до 3,42 млрд. рублей, а величина кредитов, предоставленных клиентам, упала на 11,9% – до 2,39 млрд. рублей. При этом чистая прибыль Белгазпромбанка увеличилась на 1,1% до 44,6 млн. рублей.

Только два белорусских банка с российским капиталом за январь-сентябрь текущего года значительно нарастили кредитный портфель. В Альфа-Банке кредиты клиентам выросли на 27,2% (до 2,08 млрд. рублей), а в Банке ВТБ – на 10,7% (до 1,09 млрд. рублей). Это увеличение может объясняться переходом к ним клиентов Белгазпромбанка.

Таким образом, в целом банки с российским капиталом не оказывают значительной кредитной поддержки экономике Беларуси. Возможно, это связано с тем, что они обслуживают, в значительной степени частный сектор экономики Беларуси, который в данное время переживает не лучшие времена. Но не исключено, что они ограничивают свою активность из солидарности с Белгазпромбанком. В любом случае, продолжение этого конфликта наносит серьезный экономический ущерб белорусской экономике. Поэтому не исключено, что давление банковского сектора России на белорусские власти возымеет эффект, и прежнее руководство Белгазпромбанка выйдет на свободу. Банк развития в одиночку, да и в компании с госбанками, не сможет спасти белорусскую экономику от кризиса, как бы не старался.



