За последнее время Светлана Тихановская провела встречи с канцлерами Германии Ангелой Меркель и Австрии Себастьяном Курцем, президентом Франции Эманюэлем Макроном, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Среди ее собеседников побывали почти все министры иностранных дел Европейского Союза, а также глава МИД Канады.

Тихановская опережает Лукашенко по международной активности

Ситуация, которую не мог предвидеть никто.

Что это все значит для Беларуси? Ведь сама госпожа Тихановская упорно избегает именовать себя президентом страны, предпочитая не предусмотренный законодательством статус «национального лидера». Но встреч на высшем уровне с западными лидерами и министрами у нее больше, чем за последние десять лет у Александра Лукашенко.

И не скажешь при этом, что один советник по международным делам – сын известного белорусского политика Франак Вечерко – настолько успешно работает, что всему нашему Министерству иностранных дел за ним не угнаться. Может быть, дело не в работе дипломатов, а в отношении к происходящему в Беларуси?

Вероятно, да. Напомним, что практически все западные государства выказали свое негативное отношение к фальсификациям результатов президентских выборов 9 августа. И пусть даже сегодня невозможно доказать, что Тихановская их выиграла с тем разгромным счетом, о котором говорят и пишут, но западные политики и государственные деятели уверены: Лукашенко их проиграл. Он – прошлое Беларуси, потому-то против его попытки уцепиться за власть и происходят уже более девяноста дней многотысячные протесты. А Тихановская все более ассоциируется с будущим.

С ней и говорят не как с действующим главой государства, а как с полномочным представителем белорусского будущего. При этом западные собеседники, насколько можно судить, задают Светлане Георгиевне вопросы совсем не о судьбе белорусско-российских интеграционных проектов (напомним, что наша государственная пропаганда упорно навязывает гражданам убеждение, что оппозиция после прихода к власти только и будет делать, что разрушать). Ее спрашивают о видении внутреннего устройства нашей страны. Какой видится ей политическая система Беларуси? Как будет развиваться экономика? Какой социальный контракт готова предложить нынешняя оппозиция белорусскому избирателю?

Можно было бы обвинить Запад в попытке таким образом вмешаться во внутренние белорусские дела и в двойных стандартах. Но совсем недавно тот же канцлер Австрии Себастьян Курц очень тепло принимал Александра Лукашенко – до того, как Европейский Союз в лице глав внешнеполитических ведомств коллегиально усомнился в его легитимности. И с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Лукашенко легко нашел взаимопонимание; и германские фонды, дав уговорить себя посланцам Владимира Макея, отказали в поддержке большинства оппозиционных проектов; и, наконец, правящая польская элита готова была закрыть глаза почти на все – ради сохранения белорусского суверенитета. Но, оказалось, почти на все – это далеко не на все. 9 августа оказалось той гранью, перейдя которую Лукашенко оказался для Запада неприемлемым партнером.

Что же будет теперь?

Светлана Тихановская заявляет, что лично она на власть не претендует и что ее задача – добиться честных демократических выборов. Такой подход вполне устраивает ее западных собеседников. Они обсуждают не ее личные политические перспективы в Беларуси, а будущее Беларуси. Речь идет о «плане Маршалла для Беларуси» – о серьезной финансовой поддержке нашего народа на время будущих экономических реформ. Никому на Западе не нужна дестабилизация в Беларуси – напротив, нужна спокойная и стабильная Беларусь. Однако речь при этом идет вовсе не о стабильности, установленной дубинками, а о социальном мире, основывающемся действительно на согласии большинства. Того большинства, которое отказало в поддержке Александру Лукашенко. Но при этом с учетом интересов той части общества, которая все еще готова верить ему и идти за ним.

Западу нужна единая суверенная демократическая Беларусь. Об этом и говорится во время встреч госпожи Тихановской.

Хочется верить, что говорится именно об этом.

Публикация – из № 89 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

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