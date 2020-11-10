Вчера Стивен Бигэн, первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки, заявил, что Вашингтон вслед за Брюсселем и Лондоном расширил санкции в отношении Минска, чтобы “создать мощный отрицательный экономический стимул” для белорусских властей, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас в США изучаются “дополнительные рычаги” воздействия на власти Беларуси в связи со сложившейся в нашей стране ситуацией.

“Одних только санкций будет недостаточно, чтобы изменить развитие событий в Беларуси, потребуются также дальнейшие усилия белорусского народа, и в конечном счете роль будут играть расчеты, которые ведутся в Москве”, – признал представитель Госдепартамента.

Бигэн также заявил, что, по его мнению, российское руководство не доверяет Александру Лукашенко.

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