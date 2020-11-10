В специально сконструированной капсуле проехали два человека, в том числе сооснователь стартапа Джош Гигель. Вакуумный поезд набрал скорость 172 км/ч. Планируется, что серийные капсулы будут вмещать до 28 пассажиров.

Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые испытания сверхскоростного вакуумного поезда с участием пассажиров. Об этом сообщается на сайте компании.

Испытания с людьми на борту прошли 8 ноября на 500-метровом испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе, где компания уже провела более 400 тестов. Специально для испытаний по индивидуальному заказу была построена двухместная капсула XP-2. В компании отметили, что серийные капсулы будут вмещать до 28 пассажиров.

Первыми пассажирами в истории Hyperloop стали сооснователь и технический директор компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучиан. Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 107 миль в час (172 км/ч). Предыдущие тесты без пассажиров показали, что капсула Virgin Hyperloop сейчас может развить скорость 240 миль в час (386 км/ч), а конечная целевая скорость — 760 миль в час (около 1223 км/ч).

«Когда мы начинали в гараже более шести лет назад, цель была проста — изменить способ передвижения людей. Сегодня мы совершили один гигантский скачок на пути к этой высокой мечте не только для меня, но и для всех нас», — прокомментировал испытания Гигель.

Ричард Брэнсон, который ранее возглавлял совет директоров Virgin Hyperloop, заявил, что последние несколько лет компания работала над тем, чтобы воплотить в жизнь свои новаторские технологии. «Проведя сегодняшнее успешное испытание, мы показали, что этот дух новаторства в ближайшие годы фактически изменит то, как люди живут, работают и путешествуют», — сказал основатель Virgin Group.

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