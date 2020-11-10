Поражение Армении в Карабахе усилило позиции Турции в регионе

Теперь у турецких властей есть все возможности распространить свое влияние на Каспий и далее – на Среднюю Азию, пишут “Новые Известия”.

Как известно, в соответствии с заключенным вчера договором между лидерами Азербайджана, Армении и России Армения выводит свои войска из Карабаха, на их место вводятся российские миротворцы. Линия фронта фиксируется – по ней и будут размещены наблюдатели и миротворцы. Захваченные районы Азербайджана, не входившие в административные границы Карабаха, возвращаются Азербайджану. Армянская оппозиция возмущена произошедшим, в парламенте произошла стычка.

Минобороны и Генштаб Армении выступили с заявлением, в котором признали невозможность дальнейшего сопротивления. В заявлении говорится, что «армия сделала все возможное и невозможное для противостояния противнику, однако пришло время остановить кровопролитие».

В связи с таким завершением карабахской войны прокремлевские телеграм-каналы саркастически констатируют, что Армения потеряла пол-Карабаха из-за того, что устроила у себя «цветную революцию», в ходе которой к власти пришел прозападный лидер Никол Пашинян: «Вот к чему приводят цветные революции: армяне устроили революцию и потеряли пол-Карабаха. Украинцы устроили Майдан и потеряли Крым, ДНР и ЛНР. Грузины устроили «революцию роз» и потеряли Абхазию и Южную Осетию…»

Однако при этом они отчего-то молчат о том, что проиграла не только Армения, но и сама Россия, утратив политическое влияние уже на всем Закавказье.

Вот что пишет по этому поводу сетевой аналитик Анатолий Несмиян:

«Пока новая конфигурация обстановки в Карабахе еще до конца не ясна, но фактически Карабах для Армении потерян полностью, а на его остатках, которые не заняты азербайджанской армией и не переданы добровольно Азербайджану, будет введен особый порядок, который и будут обеспечивать миротворцы. Турция, по сути, создала новый Идлиб и зафиксировала его на бумаге.

Взятие Шуши и сбитый российский вертолет были вполне понятными аргументами, которые и вынудили идти на срочное подписание безоговорочной капитуляции. Турция даже не сочла нужным ставить подпись под трехсторонним документом о новом положении дел в Карабахе. За нее по доверенности расписался Алиев.

В Армении, конечно, несогласных с таким положением много, именно к ним обратился Пашинян с примерным текстом – вам никто не мешал проявлять патриотизм в самом Карабахе. Но теперь его политическое будущее под очевидной угрозой.

… И еще одно замечание по поводу карабахской капитуляции. Когда участие Турции в войне стало уже откровенным и очевидным, я писал, что интерес Эрдогана – не собственно победа в Карабахе (хотя она как необходимое условие и обязательна), сколько «зависание» ситуации в неопределенном положении. То есть победа, но не окончательная. Именно в этом случае Турция получает право на ввод своих сил в Азербайджан в качестве миротворцев и на неограниченно долгое пребывание в Закавказье.

Именно это у Эрдогана и получилось. Победа достигнута, но не окончательная. И дело здесь не в том, что Путину дали сохранить лицо – Эрдогану плевать на потеки косметических веществ по лицу своего партнера. А вот задача военно-политического присутствия Турции в регионе – она гораздо важнее. Теперь Эрдоган защитил Южный газовый коридор на самом уязвимом участке и получил плацдарм для выхода к Каспию и далее – в зону Средней Азии».

Журналист Дмитрий Колезев прогнозирует, что отношение армян к России после этих событий еще более ухудшится:

«Еще вчера азербайджанские пиарщики пытались разместить в российских СМИ материалы с заголовком «Азербайджан выиграл войну в Нагорном Карабахе», а сегодня уже и размещать ничего не надо: действительно, выиграл. Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили мир, при этом фактически Армения войну проиграла, так как Азербайджан получит значительную часть территории Нагорного Карабаха, занятую к моменту подписания мирных соглашений. В регион вводятся почти две тысячи российских миротворцев, которые должны будут обеспечивать соблюдение мирных соглашений в течение пяти лет, а может быть и больше.

Итак, Азербайджан (при поддержке Турции) войну, несомненно, выиграл. Армения проиграла, из-за чего политическая карьера премьера Никола Пашиняна повисла на волоске, в Ереване беспорядки и разгром правительственных зданий. А что Россия? Выиграла? Проиграла? Сохранила статус-кво?

Вопрос для экспертов в области международных отношений, которым я не являюсь, могу смотреть чисто обывательски. Формально Россия (и Путин) – закавказский миротворец, прекратившая кровопролитие и даже увеличившая военное присутствие в регионе. И то, что война остановилась, действительно хорошо. Но как это повлияет на отношения России и Армении? За спиной не бедного Азербайджана стояла еще более ресурсная Турция (член НАТО), а за спиной Армении кто? Армения надеялась, что там Россия, и рассчитывала на ее защиту. Строго говоря, она эту защиту не получила. Хотя можно предположить, что если бы не Россия, то Нагорный Карабах уже принадлежал бы Азербайджану целиком, а не частично. Я тут не осуждаю российское руководство, мне лично не хотелось бы, чтобы Россия ввязывалась в очередную войну. Просто констатирую факт.

Конечно, Россия официально будет говорить, что она выступила исключительно миротворцем, помогла сторонам договориться и ничью сторону не занимала. Ведь оба народа для русских «братские». Но согласятся ли с этим армяне? Такой же обыватель в Армении может задаться вопросом: если Армения войну проиграла, Азербайджан выиграл, а Россия помогла утвердить этот результат, то на чьей же она стороне? Конечно, сейчас все силы российской пропаганды во главе с (армянкой) Маргаритой Симоньян будут пущены на то, чтобы объяснить армянам, что обижаться на Россию не надо, и если бы не она, то все было бы намного хуже.

Но ведь все равно обида будет. Кто-то посчитает, что для России отношения с Азербайджаном и Турцией оказались важнее, чем поддержка братьев-армян. Впрочем, надо быть совсем наивным, чтобы думать, что религиозная принадлежность в таких вещах действительно может играть какую-нибудь роль, кроме чисто политического предлога. Мы ведь, в конце концов, многоконфессиональная страна, так? Мусульмане нам тоже братья.

Даже не вовремя сбитый Азербайджаном российский вертолет не помешал всем договориться. Азербайджан извинился, Россия поняла и простила. Бывает.

Важно, думаю, и то, что для Владимира Путина Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган – более понятные и прогнозируемые партнеры, чем пришедший на волне революции Никол Пашинян. Диктатор диктатора видит издалека, так сказать.

А еще грустный вывод из этой истории – то, что военные решения по-прежнему эффективны. Ведь что случилось, если не вдаваться в детали? Азербайджан пришел и взял силой то, что считал принадлежащим ему по праву. Мировое сообщество этому не помешало. Кто сильный, тот и прав. Путин, кажется, всегда так думал и еще раз убедился…»

Журналист Павел Пряников, со своей стороны, считает, что усиление позиций Турции в регионе приведет к еще более печальным для России последствиям:

«Армения и Азербайджан при посредничестве России заключают мир по Карабаху. Азербайджану остаются занятые территории, в т.ч. Шуша. Лачинский коридор из Армении в Карабах сохраняется. Российские миротворцы встают на линию соприкосновения огня. Армения получила почетное поражение, поскольку Азербайджан был способен, как мы видим, в течение 1–2 месяцев отбить весь Карабах.

Фактически заключен мир между Россией и Турцией – кураторами обеих конфликтующих сторон. Скоро узнаем, были ли уступки со стороны России в отношении Турции – например, по Сирии и Ливии (очевидно, что в этой ситуации карты раздавала Турция, и козыри были у нее).

Также понятно, что никакой окончательной точки по Карабаху не поставлено. Турция и Азербайджан в любой момент могут пересмотреть договор.

Скорее всего, и Грузия теперь подключится к союзу Турции и Азербайджана, в том числе и в военной сфере. В целом и весь тюркский мир и внутри России, и в Средней Азии будет еще более дружественен к Турции, которая смогла показать и военную силу, и дипломатию, и умение выстраивать стратегическую игру. Так недолго и до того, что Каспийское море станет турецким.

P.S.

И отдельные заметки на полях. Армения так и не стала «вторым Израилем» при наличии большой и богатой диаспоры. Подушевой ВВП Армении – $4–4,5 тыс., это уровень Свазиленда и Иордании. Миллиарды долларов богатых армян из России, США, Франции, Ливана, Бразилии и т.д. так и не потекли на историческую родину (и даже сотни миллионов долларов). Даже нынешняя война в большинстве своем оставила равнодушной богатую часть армянской диаспоры, если судить не по их словам, а по делам…»



