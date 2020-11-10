Фестиваль четырех юбилеев – так элегантно можно назвать предстоящую «Белорусскую музыкальную осень» в Белгосфилармонии.

Главные акценты фестиваля сделаны на этот раз на произведениях титанов – Бетховена, Баха, Чайковского и Шопена, потому что у каждого из гениев в этом году юбилей разной степени «круглости». И очень хочется, чтобы ничего не сорвалось, фестиваль сейчас единственная ниточка надежды на концерты классической музыки в столице. Ведь Большой театр закрыт на твердый карантин до конца ноября. Афиши концертного зала «Верхний город» тоже ничего не предлагают публике. А Белгосфилармония держится.

Открытие фестиваля назначено на 11 ноября, когда на сцену выйдет Государственный симфонический академический оркестр под управлением народного артиста маэстро Александра Анисимова вместе с известным белорусским пианистом Андреем Сикорским. В программе 7-я симфония и 5-й концерт Людвига ван Бетховена. По правде говоря, в программу буквально накануне открытия были внесены изменения, потому что сначала вместо бетховенской должны были исполнять 2-ю симфонию Густава Малера. Но его произведению требуется большой состав струнных, а также присутствие хора на сцене. А, как рассказал нам маэстро Анисимов, оркестр снова работает по ковидной схеме – полтора метра между музыкантами. То есть для музыки Малера на сцене просто не хватает места! Так что великий венский композитор, можно сказать, пал жертвой ковида. Думаю, из-за вынужденной замены гении не поссорятся между собой там, наверху.

335-летие Иоганна Себастьяна Баха будет отмечено звуками органа. Орган – это стихия баховского творчества. Здесь его гений развернулся во всем своем великолепии и необъятности. Органный концерт в честь Баха состоится 24 ноября. Выступят народный артист Игорь Оловников, Ольга Подгайская, Калиника Медведева, Елизавета Морозова. Причем прозвучат не только шедевры самого композитора, но и сочинения, ему посвященные, в том числе премьера произведения белорусского композитора О.Подгайской.

Концертом романсов Петра Ильича Чайковского отметят 180-летие со дня его рождения лучшие белорусские вокалисты. Пока на афише среди известных певцов стоит также имя баритона Ильи Сильчукова, теперь уже бывшего солиста Большого театра. Недавно он был уволен из театра за свою твердую гражданскую позицию. Дадут ли ему, буревестнику наших протестов, исполнителю гимна «Магутны Божа», выступить теперь в Белгосфилармонии? Вопрос.

Четвертый юбилей – не по значимости, а по размещению в афише музыкального фестиваля – 210 лет со дня рождения Фридерика Шопена. Его отметят Первым концертом великого польского композитора, который исполнит Государственный камерный оркестр под управлением маэстро Бушкова, солист – наша восходящая звезда пианист Владислав Хандогий, лауреат многих международных конкурсов, в том числе победитель прошлогоднего Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Уверена, концерт соберет аншлаг, потому что многие захотят послушать игру Владислава, за творческим взрослением которого следит чуть ли не полстраны.

Вот несколько основных концертов «Белорусской музыкальной осени» этого сезона. Но советую изучить афишу фестиваля более скрупулезно. Малая сцена Белгосфилармонии тоже внесет ощутимую лепту в программу старейшего фестиваля классической музыки в Беларуси.

Публикация – из № 89 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

Поделиться:



