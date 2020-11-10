Вспоминаю советские времена. Как только близилась дата очередного съезда КПСС или намечались какие-то выборы, по всей необъятной стране прокатывалась волна митингов. И проводились они не на городских площадях, а обычно прямо на заводах и фабриках, в крупных учреждениях, в институтах и университетах… Понятно, в поддержку «мудрой политики» той же Коммунистической партии во главе с членами Политбюро. Бывали митинги, касающиеся и международных вопросов. Я никогда не забуду, как в период блокады Кубы мы, рабочие, мастера, инженеры, вышли из всех цехов на заводскую площадь и после выступления каждого оратора дружно скандировали «Янки, руки прочь от Кубы!», «Остров Свободы – с Кастро!».

С тех пор прошло много-много лет. Тогда многие из нас, рабочих, даже не знали, где находится тот самый остров Свободы, как не знали, какое «светлое будущее» готовят советскому народу кремлевские вожди. А потому, помню, единодушно голосовали за блок «коммунистов и беспартийных», за верных ленинцев Никиту Сергеевича Хрущева, Леонида Ильича Брежнева и других вождей.

К чему я все это рассказываю? Мне хочется таким образом подвести читателей к мысли, что и теперь на заводах и фабриках могли бы проходить митинги под диктовку властей. Да, видимо, после того, как на Заводе колесных тягачей рабочие встретили Александра Лукашенко громкими возгласами «Уходи!», выводить людей на заводскую площадь крайне опасно. Смотришь, они тут же окажутся за проходной и колонной пойдут в центр города. А по дороге к ним присоединятся коллективы многих других заводов и фабрик. Так недалеко и до полумиллиона, а то и миллиона митингующих, способных заставить А.Лукашенко в один день уйти в отставку, о чем он сказал, кажется, на встрече с работниками птицефабрики в Дзержинском районе.

Вот почему рабочих заводов и фабрик не собирают на коллективные митинги. Все понимают: подавляющее большинство из них уже давным-давно не являются приверженцами А.Лукашенко.

Сергей Иванович МИШУК, ветеран труда.

Публикация – из № 89 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

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