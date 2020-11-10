“Объединяйтесь!” — Тихановская призывает белорусов к солидарности

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, высказалась о том, что только солидарность может переломить ситуацию в стране, где режим жесткими методами отвечает на народные протесты.

“Чем дольше длится наш протест, тем хуже его переносит режим. Его пугает, что люди уже три месяца ходят на марши, – и он снова запускает пытки в СИЗО. Его ужасает, что люди помогают бастующим через фонды солидарности, – и он блокирует карты тех, кто получает эту помощь. Его бесит, что бизнес не молчит, а поддерживает страйки, – и он шантажирует созданием профсоюзов, которые даже не предусмотрены законом”, – констатирует она.

По ее словам, действующий в Беларуси режим на машине насилия, которую создал, несется в тупик.

“Сейчас как никогда важно помочь друг другу пройти этот этап. Объединяйтесь. Заводите чаты с соседями и коллегами, вступайте в независимые профсоюзы и создавайте группы волонтерской помощи”, – призывает белорусов Тихановская.

Она рассчитывает на устойчивую обратную связь с народом и заверяет, что ее соратники всегда готовы оказать помощь тем, кто настойчиво борется за демократические изменения в стране: “Говорите нам, какие шаги необходимы и какая помощь нужна вам, чтобы их совершить. Пишите в чат-бот @nashgorod_bot, чтобы мы могли видеть ваши инициативы и поддерживать их. Так мы придем к настоящему самоуправлению – силе, которую абсолютно невозможно сломать и остановить. Я верю, что вместе мы готовы довести начатое до конца!”



