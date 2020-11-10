“Не переоценивайте мощь оружия и властные полномочия”: Медработники Беларуси обратились к сотрудникам силовых ведомств и чиновникам

Белорусские медики опубликовали видеообращение, адресованное сотрудникам силовых ведомств и чиновникам всех уровней.

“Ректоры массово отчисляют студентов за их гражданскую позицию. Руководители организаций и предприятий увольняют работников, не согласных с охватившим страну беззаконием. Глава МВД призывает своих подчиненных без промедления стрелять в безоружных граждан своей страны. Продолжается шантаж изъятием детей из семей”, –так охарактеризовали врачи сложившуюся в нашей стране после президентских выборов 2020 года ситуацию.

“Чиновники и силовики! Не совершайте преступления против собственного народа! Сотрудники МВД, МЧС и военные – вы не можете не видеть, что ваша форма сегодня покрыта позором, а всякое доверие народа к вам утрачено. Вы еще не поняли или не намерены понять, что люди больше не будут терпеть ложь и бесправие. Преступления, совершаемые вами, не забудутся, вас не смогут простить”, – заявили медработники Беларуси.



