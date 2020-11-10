“На вас началась охота, а это хороший знак”: Вокалистка группы KRÍWI поддержала белорусских музыкантов

Известный белорусский музыкант Вероника Круглова, вокалистка группы KRÍWI, проживающая в Берлине, опубликовала видеообращение со словами поддержки ко всем белорусским музыкантам, на которых власти сейчас “объявили охоту”.

“На вас началась охота, а это хороший знак – значит вы мощь и сила. Нашу песню не задушишь, не убьешь!” – заявила Вероника Круглова.

Свое обращение она записала около «альтернативного посольства свободной Беларуси», открытого в Берлине белорусскими активистами несколько недель назад напротив официального посольства нашей страны в Германии. Над ним развевается национальный белорусский флаг.



