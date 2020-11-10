На 10 ноября выздоровели и выписаны 91646 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 108300 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1038 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2720390 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1016 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 5.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 50913451 заболевший COVID-19, умерли с этой инфекцией 1263089 человек.

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