Глава «Белтяжмаша» Онищенко вышел на свободу. Это он сдавал офис штабу Бабарико

Главе «Белтяжмаша» Игорю Онищенко изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Информацию об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердил сам Онищенко.



– Отпустили вчера вечером, я под подпиской о невыезде и о неразглашении. Чувствую себя нормально, – рассказал Игорь Онищенко.

В конце сентября мера пресечения была изменена четверым из пяти фигурантов «дела «Белтяжмаша». Под стражей остался глава девелоперской компании Игорь Онищенко.

Напомним, утром 16 сентября представители правоохранительных органов пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. У членов семьи Онищенко прошли обыски и по месту жительства. Вечером того же дня появилась информация, что владельцы и два топ-менеджера группы компаний «Белтяжмаш» задержаны.

Департамент финансовых расследований КГК подозревает руководство «Белтяжмаша» в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6 млн рублей. Силовикам не понравилось, как девелопер воспользовался упрощенной системой налогообложения.

Задержание руководителей «Белтяжмаша» произошло спустя неделю после того, как спецслужбы опечатали помещение штаба Виктора Бабарико. Команда бывшего руководителя Белгазпромбанка, который в мае объявил о своих президентских амбициях, снимала офис в здании на ул. В.Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду «Белтяжмаш». Позже там располагался и Координационный совет.



