Один из самых опытных и авторитетных демократов Джозеф Байден, вероятнее всего, станет 46-м президентом США. Что о нем известно?

Байден станет самым возрастным президентом в истории США. На момент инаугурации, которая пройдет 20 января следующего года, ему исполнится 78 лет. До этого самым возрастным президентом был действующий глава государства Дональд Трамп.

Байден родился 20 ноября 1942 года в штате Пенсильвания, большую часть жизни прожил в Делавэре. У Байдена есть диплом юриста, он работал адвокатом, имел собственную юридическую фирму.

В 30 лет Байден стал сенатором. С 1973-го до 2009 года он переизбирался в Конгресс США от штата Делавэр, возглавлял судебный комитет в сенате, трижды становился председателем сенатского комитета по международным отношениям.

Джозеф Байден дважды до выборов этого года выдвигал свою кандидатуру на пост президента США: в 1987 году он снялся с гонки из-за обвинений в плагиате при подготовке своих речей, а в 2008-м ему не хватило поддержки избирателей на начальном этапе.

Байден голосовал против войны в Персидском заливе (1990−1991), поддержал вторжение США в Ирак в 2003 году, хотя позже назвал это решение ошибкой, был противником войны в Ливии в 2011-м, выступал за политику перезагрузки в отношениях с Россией при Обаме.

В 2009 году Байден занял пост вице-президента США. Он работал в тандеме с 44-м президентом Америки Бараком Обамой два срока – до 2016 года. Будучи вице-президентом США, Байден курировал американскую политику в отношении Украины. С его фамилией связан скандал.

Нардеп Украины Андрей Деркач в мае опубликовал аудиофайлы, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко: записи разговоров о деятельности в Украине газовой компании Burisma Holdings, членом совета директоров которой был сын Байдена Хантер. Якобы Байден предложил 1 миллиард долларов помощи в обмен на сохранение схем работы компании и увольнение генпрокурора Виктора Шокина, который в то время расследовал деятельность Burisma и вышел на вице-президента США. В штабе Байдена тогда назвали это попыткой ему навредить.

В 2017 году он стал преподавать международную дипломатию в Университете Пенсильвании.

В 1988 году Байден в критическом состоянии попал в больницу, где ему сделали срочную операцию. У политика обнаружили аневризму двух сосудов головного мозга. Восстановление заняло около семи месяцев, после чего он снова вернулся к работе в Сенате. Байден не употребляет алкоголь из-за проблем с этим в семье.

С 1977 года женат на Джилл Байден, американской учительнице. У пары есть дочь. У Байдена двое детей от двух браков – дочь Эшли и сын Хантер. Первая жена политика погибла вместе с маленькой дочкой в автокатастрофе, старший сын Бо умер в 2015 году от опухоли головного мозга.

За что выступает Байден

Вывод войск из Афганистана, переговоры с талибами.

Налаживание отношений с членами НАТО и европейскими партнерами, возвращение США в состав ВОЗ;

Возвращение США в иранскую сделку.

Восстановление рабочих мест в США и повышение минимальной зарплаты в час.

Возобновление действия системы Obamacare (программы обязательного медицинского страхования, принятой 44-м президентом США).

Ведение гуманной иммиграционной политики: облегчение получения гражданства для миллионов нелегальных иммигрантов.

Сохранение давления на Россию. Байден грозит мерами за вмешательство в выборы, высказывается за возвращение к «ракетному договору».

КСТАТИ

Он – о Беларуси

Джозеф БАЙДЕН:

– Ни один лидер, мучающий свой собственный народ, не может претендовать на легитимность. Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении прислужников Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят украденные богатства.

Публикация – из № 89 газеты «Народная воля». Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке

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