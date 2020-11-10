Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, поддержала работников БелАЗа, которые считают невозможным продолжать работу, пока в Беларуси не прекратится насилие, политзаключенные не выйдут на свободу, а Лукашенко не объявит об уходе, сообщает ее пресс-служба.

“Дорогие сотрудники БелАЗа! Поддержите своих коллег. Ведь они делают это ради того, чтобы белорусам больше не приходилось за свои убеждения часами стоять на коленях в холодных стенах Окрестина. Мы все знаем, что преступники в Беларуси – не те, кого задерживают, судят или объявляют в розыск. Мы мирные люди, которые борются за свою свободу. И я, как и все белорусы, благодарна, что БелАЗ присоединился к этой борьбе”, – заявила Тихановская.

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