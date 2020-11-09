Накануне происшествия родители мальчика обратились в правоохранительные органы с сообщением о его пропаже.

Тело ребенка восьми лет обнаружили в ливневом колодце в Полоцке, устанавливаются обстоятельства смерти мальчика, сообщила пресс-служба Следственного комитета, передает Sputnik.

Вчера вечером отец погибшего ребенка обратился в милицию с сообщением об исчезновении сына.

“В ходе поисковых мероприятий сотрудниками милиции в ливневом колодце недалеко от дома было обнаружено тело ребенка”, – отметили в СК.

Следственно-оперативная группа выяснила, что колодец был лишь частично накрыт досками, выясняется точная причина падения ребенка в ливневое отверстие.

По факту гибели мальчика заведено уголовное дело по ч.2 ст.428 (служебная халатность).

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