Об этом рассказал вышедший на свободу журналист Виктор Ярошук.

Вечером 8 ноября из ИВС Пинского ГОВД выпустили на свободу журналиста Виктора Ярошука. Он отбывал 10 суток ареста, назначенные ему судом за якобы участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Об условиях содержания в ИВС Виктор поделился с Медиа-Полесьем и друзьями, которые встречали его.

По словам журналиста, к арестованным по ст. 23.34 КоАП в изоляторе создали особые более жесткие условия содержания. Если семейным дебоширам было позволено спать до 8.00, то у отбывающих наказание за участие в акциях протеста против фальсификации выборов и насилия силовиков над мирными гражданами матрасы отбирали уже в 6.00 и выдавали только перед отбоем. С тем, чтобы как можно больше времени они проводили на ногах.

По приказу начальника ГОВД у арестованных изъяли все шариковые ручки, оставили только карандаши.

Во время освобождения у Ярошука отняли записки с номерами телефонов, чтобы он не смог позвонить родственникам оставшихся под стражей и передать им информацию о состоянии здоровья и условиях содержания.

Во время нахождения в ИВС Виктору Ярошуку дважды вызывали скорую. И благодаря средствам массовой информации это стало известно широкой общественности. Как и то, в каких условиях содержат задержанных и арестованных, как воздействуют на их сознание, пытаясь подавить чувство человеческого достоинства.

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