Установлены личности погибших после нападения вооруженного автоматом и топором солдата на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Один из убитых рядовой, двое остальных — офицеры, уточняет ТАСС.

Один из них дежурный по полку майор 38-летний Сергей Ермолаев. Второй убитый — ефрейтор Сергей Кажокин. Также погиб рядовой Нинаил Акталиев.

Рядовой по фамилии Фирсов в ходе нападения получил два пулевых ранения в плечо и лопатку. Он госпитализирован и сейчас находится в реанимации.

ЧП на аэродроме «Балтимор» произошло около пяти часов 9 ноября.

Известно, что стрельбу по сослуживцам открыл 20-летний солдат-срочник. Он скрылся. У него при себе еще пистолет и к нему два магазина с патронами. Он служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.

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