Преподаватели Белорусского государственного университета опубликовали видеообращение о ситуации в высших учебных заведениях страны, адресованное студентам и преподавателям.

“То, что происходит сейчас в университетах страны, противоречит человеческой природе и цивилизованным условиям жизни. Высшая цель сферы образования и ее работников – помочь сформироваться личности. В условиях несвободы это невозможно”, – заявили преподаватели БГУ.

“Университет – это территория свободы: свободы академической, свободы слова, свободы мысли. Только в таких условиях может происходить развитие личности. Именно поэтому наличие в университете этих свобод – неотъемлемая часть права человека на образование, а их отсутствие – нарушение этого права. И преподаватели вузов – проводники этих свобод”, – констатировали преподаватели главного вуза страны.

Они также осудили тех сотрудников университетов, которые вызывают ОМОН на студентов, осознавая возможные последствия, подписывают незаконные приказы об отчислении, закрывают глаза на творящееся беззаконие.

“Зачем вы в вузе? Какую функцию вы несете, работая в университете?” – задаются вопросом преподаватели БГУ.

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