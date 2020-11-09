С 9 ноября 2020 г. по 30 апреля 2021 г. в зоне теплоснабжения котельной «Кедышко» (Советский и Первомайский районы столицы) будут окрашивать сетевую воду флуоресцеином, который придает ей светло-зеленый оттенок, сообщили «Минск-Новости» на предприятии.

В зону ввода в сетевую воду флуоресцеина попадают потребители по следующим адресам:

1-й Арктический пер., 5; ул. Л. Беды, 2, 4 к.1, 4а, 36, 38, 40, 45; ул. Белинского, 2-18, 3-23, 54; ул. Волгоградская, 9-69, 12-86; ул. Восточная, 22-74, 41, 181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 125-133, 107, 165, 180-188; ул. Гало, 148; ул. Гамарника; ул. К. Чорного, 21-35; ул. Калинина, 18-22, 30а, 30б; пер. Калинина, 9, 4-16; ул. Калиновского; ул. Карбышева; ул. Кедышко, 3-33а, 49, 26-28; ул. Кнорина; ул. Кольцова; 4-й пер. Кольцова, 6, 51, 53; ул. Корш-Саблина, 2; ул. Крамского, 14; ул. Кутузова; ул. Литературная, 22; Логойский тракт; ул. Ломоносова, 3, 5, 4-12; пер. Ломоносова, 3, 5; ул. Лукьяновича , 2, 3, 4, 10, 12; ул. Мележа, 1-3, 4, 4а, 5; Минский район, д. Боровая, 2, 3, 6; ул. Мирошниченко; пр. Независимости, 117, 117а, 119, 123-157, 165; ул. Некрасова, 3-9, 4-12; ул. Новгородская, 3-13, 6а; ул. Олешева, 1, 3, 5, 10, 12, 14; ул. Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31; 1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6а; 4-й Полиграфический пер., 9, 10-18; ул. Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121; ул. Седых, 4-68; ул. Славинского; ул. Суворова, 18; ул. Сурганова, 36-50; ул. Тикоцкого; ул. Толбухина, 10-18, 17-23; ул. Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13; ул. Филимонова, 69; пер. Чайковского, 3; проезд Чайковского, 4, 6; ул. Чайковского, 7, 41, 73а, в; ул. Чернышевского, 10а; ул. Черняховского, 1, 3, 3а; ул. Широкая; ул. Я. Коласа, 38-42, 44-52, 39-73.

Зачем это нужно

Сетевую воду окрашивают флуоресцеином для экономии топлива и снижения затрат на производство и транспорт тепловой энергии, а также чтобы оперативно выявить утечку теплоносителя, нецелевое использование теплоносителя и неплотность водоподогревателей, пояснили в «Минскэнерго».

Опасно ли это

Применяемый краситель не представляет опасности для организма человека. Применение флуоресцеина разрешено органами санитарно-эпидемиологического надзора, а дозирование красителя будут производить с учетом п. 21 «Гигиенических требований к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», которые утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142.

Что делать при обнаружении утечек воды светло-зеленого цвета

При обнаружении утечек сетевой воды светло-зеленого цвета или при окрашивании горячей воды в светло-зеленый цвет, а также при выявлении луж с характерным светло-зеленым цветом «Минскэнерго» просит информировать об этом диспетчерскую службу филиала «Минские тепловые сети» по телефонам: 218-27-52, 298-27-27, 298-27-37.

Поделиться:



