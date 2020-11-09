Сегодня претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусским силовикам, сообщает ее пресс-служба.

“Больше тысячи задержанных, сотни избитых ногами или дубинками людей. Это так вы представляете власть? Так вы доказываете мирным белорусам и всему миру свою легитимность?” – прокомментировала Тихановская вчерашние события в нашей стране.

Гордый и бесстрашный народ уже никогда не поверит тем, кто посмел поднять на него руку и отобрать голос. Белорусы выходят на мирные протесты без оружия, спецтехники и бронежилетов, понимая все возможные последствия, а представители власти обманывают себя, считая, что их спасут, когда правление Лукашенко подойдет к концу. Белорусы выходят в знак протеста против насилия, а те, кто ломает им ноги, чтобы проще было задержать, недостойны зваться белорусами, уверена Тихановская.

Белорусы – герои. В своем обращении Светлана Тихановская поблагодарила всех открыто выражающих свою гражданскую позицию за их мужество и силу воли – студентов, медиков, музыкантов, журналистов, спортсменов и всех, кто был готов оказаться в изоляторе, чтобы все остальные могли продолжать протест.

“Да, наш путь к свободе оказался марафоном, но мы уже не сойдем с дистанции. Никто кроме нас не освободит наших родных из тюрем и не вернет домой всех, кому пришлось уехать. К той жизни, как раньше, уже не вернуться, и вы это знаете. Режим необратимо закапывает себя в преступлениях и долгах. Он устраивает террор, за который понесет ответственность. Поэтому берегите друг друга, поддерживайте и помогайте друг другу. Вместе мы справимся со всем – даже с этой непростой дорогой к новой свободной стране”, – резюмировала свое обращение Тихановская.

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