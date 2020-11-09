Каждая группа крови имеет уникальный состав белков и характерные ей заболевания. Об этом рассказали медики, которых цитирует Change.

Так, люди с первой группой крови чаще страдают от аллергических реакций, а также могут столкнуться с язвенной болезнью. У носителей второй группы крови не самый крепкий иммунитет, у них чаще развиваются различные опухоли, есть склонность к ревматическим заболеваниям.

Обладатели третьей группы крови имеют крепкий иммунитет, легко восстанавливаются после болезни, но им нужно следить за почками и суставами. Чаще всего у них встречаются радикулит и остеохондроз.

Наконец, люди с четвертой группой крови страдают от проблем с давлением. Им желательно контролировать свое питание, а особенно количество соли. Важно также следить за весом, чтобы избежать гипертонии.

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