Генеральный директор Rakuten Viber Джамел Агауа выступил с открытым письмом к белорусской общественности и СМИ, где высказал позицию компании по отношению к слухам о доступе информации о пользователях приложения со стороны третьих лиц, сообщает Marketing.by.



“В последнее время мы сильно обеспокоены распространением в интернете ложной информации, порочащей репутацию нашей компании. В сети появились необоснованные и не соответствующие действительности заявления о том, что третьи лица могут иметь доступ к личным данным наших пользователей. Rakuten Viber как публичная компания в своей работе придерживается международных принципов открытости и честного ведения бизнеса. Нашим приложением для общения пользуются сотни миллионов людей в более чем 190 странах мира, а наши сотрудники работают в 25 странах. <…> Каждый месяц сотни миллионов людей бесплатно общаются с друзьями и близкими с помощью сообщений, голосовых и видеозвонков и других функций приложения. Мы считаем, что несем большую ответственность за защиту конфиденциальности наших пользователей и содержания их коммуникаций в каждой стране, где мы работаем.

Конфиденциальность персональных данных является главным приоритетом Viber. Все утверждения о том, что третьи лица могут иметь доступ к личным сообщениям и данным пользователей, абсолютно неверны.

Беларусь всегда была близка нам и по-особенному дорога. Здесь у Viber 6,5 миллиона пользователей и более 120 талантливых сотрудников. Сегодня мы внимательно следим за ситуацией в стране, поддерживаем нашу белорусскую команду, которая также страдает от атмосферы страха и насилия.

Viber всегда был вне политики. Мы против любых форм насилия и стремимся дать белорусам возможность быть на связи со своими родными и близкими в этот непростой период. Viber будет оказывать поддержку белорусам столько времени, сколько потребуется, и приложит все усилия для того, чтобы платформа продолжала работу.

Наши сердца – с жителями Беларуси!” – говорится в открытом письме.

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