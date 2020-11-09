Днем 9 ноября здесь произошел взрыв.

Во время ЧП пострадал мужчина, которого госпитализировали в городскую больницу. Как сообщили на станции скорой и неотложной медицинской помощи, у пострадавшего черепно-мозговая травма, а также небольшие ожоги 1-2-й степени. Мужчина находится в сознании, пишет “Наш край”.

Министерство обороны Беларуси сообщило, что на территории одной из воинский частей Барановичского гарнизона из-за нарушения работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива, требований техники безопасности, произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате работник ООО «ЭкоПромОйл», мужчина 1980 года рождения, получил травму и ожог голени.

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