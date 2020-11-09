На 9 ноября выздоровели и выписаны 91353 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 107262 человека с положительным тестом на COVID-19, на 983 больше, чем днем ранее. Всего проведены 2707573 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1011 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 50479163 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1257253 человека.

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