Как за пять лет изменился список крупнейших налогоплательщиков Минска

Главное изменение этого года – отсутствие в топ-10 крупнейших налогоплательщиков белорусской столицы и, соответственно, Беларуси, дочки российского нефтегазового концерна «Лукойл Белоруссия».

Концерн «Лукойл Белоруссия», который использовал мощности белорусских НПЗ для производства и последующего экспорта нефтепродуктов и владел крупнейшей в Беларусь негосударственной сетью АЗС, регулярно входил в десятку важнейших поставщиков налогов в консолидированный бюджет Минска на протяжении 2016-2019 годов. Прекращение с прошлого года поставок нефти на переработку в Беларусь сказалось на объемах операций и, соответственно, на потоке платежей концерна в казну.

Связана, скорее всего, с затянувшимся российско-белорусским нефтяным конфликтом и потеря второго места Белорусской нефтяной компании. БНК занимала его в течение последних трех лет, но в 2020 году откатилась на четвертое место, пропустив вперед «Табак-Инвест» и «Славнефтехим».

Компанию «Славнефтехим» связывают с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым, который единственный из российских нефтяников продолжил поставки нефти в Беларусь в этом году. С этим может быть связан рывок компании в списке важнейших налогоплательщиков.

Что касается динамики, то список главных поставщиков денег в столичный бюджет весьма узок. За пять он почти не претерпел изменений. Основными источниками доходов столицы и государства в этот период являются транспортировка российского газа, экспорт нефтепродуктов, алкоголь, сигареты, а также деятельность двух телекоммуникационных олигополистов «А1» и «Минские ТелеСистемы» и энергетического монополиста «Минскэнерго».

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