Белорусы перешли к массовой скупке валюты

Белорусов не обмануть словесными интервенциями. Накачка доходов перед выборами и девальвация привели к неизбежному — население превратилось в покупателя валюты на рынке.

После кризиса 2014 года и отказа от ручного управления курсом рубля новая политика Нацбанка принесла весомые плоды. Население Беларуси превратилось в продавца валюты и за 2015—2019 гг. сдало в банки 5,495 млрд USD на чистой основе.

Наибольшего эффекта власти достигли в 2016—2017 гг. За 2016 год физлица сдали 1,894 млрд USD, за 2017-й — 1,759 млрд USD.

Затем в Беларуси возобновился рост реальных доходов населения. Причем зарплаты стали увеличиваться большими темпами, чем рост производительности.

Следовательно, в экономике вместе с избыточной занятостью в госсекторе появились «незаработанные» деньги. Эти рубли стали закономерно создавать давление на внутренний валютный рынок, и продажа валюты населением покатилась вниз. За 2018 год физлица сдали в банки 1,115 млн USD, за 2019 год — 597,7 млн USD.

Некоторые препятствия на пути к возвращению в реалии 2014 года ставил . Однако в 2020 году разразился кризис и НБРБ вынужденно смягчил монетарную политику.

С приходом нового правительства курс на «смягчение» только усилился. Дошло до того, что премьер-министр предложил забыть о выполнении показателя по инфляции в 2020 году.

Валютный рынок плохо отреагировал на повышение зарплат к новому году. За декабрь-2019 физлица скупили 43,1 млн USD.

Впрочем, на фоне сумм покупки валюты в 2020-м декабрь прошлого года уже не кажется чем-то ужасным. Население является чистым покупателем валюты уже 11 месяцев подряд. За это время физлица забрали у банков 1,683 млрд USD.

Для сравнения: даже за весь 2014 год чистая покупка валюты населением составила 1,385 млрд USD. В таких терминах давление на рубль сейчас больше, чем накануне девальвации 2015 года.

В сентябре средняя зарплата в стране понизилась до 484 USD в эквиваленте. С учетом покупательской способности доллара это уровень 2010 года.

В 2021—2025 гг. власти собираются продолжить хождение по граблям. Чиновники отказались от структурной реформы госсектора, но намерены поднять долларовую зарплату до 517 USD в 2021-м и до 671 USD в 2025-м. По сути, правительство само высевает семена для нового кризиса. Вероятно, нынешние чиновники лелеют надежды, что разбираться с негативными последствиями будут другие люди.

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