Подключенная на прошлой неделе к энергосистеме Белорусская АЭС (БелАЭС) с полудня воскресенья прекратила выработку электроэнергии, информировал литовский информационный ресурс BNS оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid. Причину этого литовцы не знают.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы утверждает, что не располагает информацией о том, как происходит энергетический запуск БелАЭС. “На этом этапе, как и на других, оборудование и системы энергоблока проходят испытания, тестируются, если устанавливаются, то устраняются дефекты. Информации относительно разрешения на дальнейшие этапы – пробную промышленную эксплуатацию – мы тоже не получили”, – прокомментировали BNS в ГИБАЭ.

Выработка электроэнергии началась на БелАЭС в минувший вторник, а в выходные Минск информировал, что мощность первого реактора увеличена до 400 мегаватт. Сразу после подключения к сети во вторник мощность БелАЭС была 250 мегаватт.

Минск утверждает, что в программах испытаний предусмотрено, что мощность энергоблока будет постепенно увеличиваться до проектной – 1 190 мегаватт, а ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года.

Литва прекратила торговлю белорусской электроэнергией сразу после начала выработки на БелАЭС – 3 ноября.

Между тем Латвия после запуска БелАЭС начала торговлю электроэнергией с Россией по новой методике, которую до сих пор не утвердил литовский регулятор – Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).

ГСРЭ в среду заявил, что Латвия и Эстония не могут торговать электроэнергией через свои перемычки с Россией в соответствии с новой трехсторонней методикой стран Балтии, пока она не будет утверждена регуляторами всех трех государств.

– Причина остановки (БелАЭС – Ред.) – взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени, – сообщил источник TUT.BY.

По его информации, к производителю трансформаторов будут гарантийные претензии. Но в ближайшее время станция энергию вырабатывать не будет. Эксперты говорят, что на безопасность реактора с точки зрения утечки радиации такой инцидент влияния не оказывает.

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