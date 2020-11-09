Защитники Максима Знака, члена Президиума КС, юриста, который во время избирательной кампании по выборам президента Беларуси был адвокатом и доверенным лицом претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико и координатора его штаба Марии Колесниковой, сообщили о том, что их подзащитному продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом Координационный совет информирует в своем телеграм-канале.

Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года. 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку. Его адвокаты пытались обжаловать предъявленное обвинение в Генпрокуратуре.

«Сегодня нам стало известно, что еще перед выходными Следственный комитет и Генеральная прокуратура решили продлить срок содержания Максима Знака под стражей еще на два месяца, то есть до 9 января. Поэтому Максим остается в СИЗО. Продолжение содержания Максима Знака под стражей мы считаем незаконным и необоснованным, сейчас мы готовим жалобу в суд, сегодня же ее подадим. Более подробный комментарий будет после этого», – сообщили адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак и Евгений Пыльченко.

На прошлой неделе суд также оставил в силе решение о содержании под стражей в отношении Виктора Бабарико и Марии Колесниковой.

Поделиться:



