Участница марша пенсионеров 9 ноября 2020 года в Минске
Участница марша пенсионеров 9 ноября 2020 года в Минске

Сегодня в Минске проходит ставший традиционным марш протеста пенсионеров против фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года и последовавших за этим репрессий. На сегодняшнем марше к ним присоединились и белорусские медики. 

Участники мероприятия собрались около 14.00 возле Красного костела.

9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)

Собравшихся участников марша снимал на камеру милиционер, их предупреждали о незаконности мероприятия. Около здания Мингорисполкома дежурили милицейские автобусы.

9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)

Вскоре участники марша пенсионеров и врачей начали движение по проспекту Независимости, скандируя “Это наш Город!” и “Верым, можам, пераможам!”.

9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)У здания КГБ участники марша поздравили экс-претендента на пост президента Беларуси, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который свой 57-й день рождения встречает в СИЗО КГБ.

9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)

9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)

Около 15.00 протестующие дошли до Октябрьской площади.

Около 15.30 протестующие пенсионеры прошли мимо Белгосцирка и продолжили шествие по проспекту.

Так колонна выглядела на площади Победы.

9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)

Затем протестующие пенсионеры направились к площади Якуба Коласа.

9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)9 ноября 2020 года. Марш пенсионеров и врачей в Минске. Фоторепортаж (обновляется)

 

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