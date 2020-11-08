Джо Байден намерен отменить ряд указов Дональда Трампа после вступления на пост президента США. По сведениям Washington Post, демократ предполагает снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату.

Решение США выйти из Парижского соглашения, о котором было объявлено год назад, формально вступило в силу 4 ноября 2020 года. Тем не менее, ООН намерена и дальше сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами из США и партнерами со всего мира в борьбе с изменением климата. Об этом говорится в совместном заявлении секретариата Рамочной конвенции по изменению климата, Великобритании, Италии, Франции и Чили.

Один из важных пунктов Парижского соглашения – обязательство удержать повышение глобальной средней температуры на уровне ниже 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальными показателями и стремиться к тому, чтобы она не поднялась выше 1,5 градуса.

12 декабря 2020 года международное сообщество отметит пятую годовщину Парижского соглашения. Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года, на тридцатый день после того, как 55 сторон Конвенции ООН по климату, на долю которых приходится в совокупности не менее 55-ти процентов общих глобальных выбросов парниковых газов, представили свои документы о его ратификации, принятии, одобрении или присоединении. К настоящему моменту к Парижскому соглашению присоединились 188 сторон, сообщает новостной ресурс ООН.

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