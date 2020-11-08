8 ноября 2020 года. 92-й день протестов в Беларуси (обновляется)

91-й день протестов в Беларуси начался с подготовки силовиков к выходу людей на улицы. Они с раннего утра блокировали центры Минска и областных городов.
МИНСК.
Ближе к полудню в центре города начались задержания.
Так как силовики блокировали площадь Свободы, людские потоки устремились к стеле “Минск – город-герой”.
На проспекте Победителей силовики жестко пресекали попытки горожан собраться вместе.
Те, кому удалось пройти в район стелы, пытались сформировать колонну и двинуться в сторону улицы Тимирязева.
Силовики организовали здесь кордон и принялись разгонять манифестантов.
На пересечении улиц Цеткин и Кальварийской, где также собирались минчане, произошли задержания.
Еще одна колонна манифестантов сформировалась на проспекте Машерова на пересечении с улицей Богдановича. Люди двинулись в сторону Немиги.
Возле Оперного театра силовики разогнали манифестантов и принялись зачищать район, применяя грубую силу в отношении мирных людей.
МОГИЛЕВ.
С самого утра милицейские автозаки были уже наготове.