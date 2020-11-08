8 ноября 2020 года. 92-й день протестов в Беларуси (обновляется)

91-й день протестов в Беларуси начался с подготовки силовиков к выходу людей на улицы. Они с раннего утра блокировали центры Минска и областных городов.

МИНСК.

Ближе к полудню в центре города начались задержания.

Так как силовики блокировали площадь Свободы, людские потоки устремились к стеле “Минск – город-герой”.

На проспекте Победителей силовики жестко пресекали попытки горожан собраться вместе.

Те, кому удалось пройти в район стелы, пытались сформировать колонну и двинуться в сторону улицы Тимирязева.

Силовики организовали здесь кордон и принялись разгонять манифестантов.

На пересечении улиц Цеткин и Кальварийской, где также собирались минчане, произошли задержания.

Еще одна колонна манифестантов сформировалась на проспекте Машерова на пересечении с улицей Богдановича. Люди двинулись в сторону Немиги.

Возле Оперного театра силовики разогнали манифестантов и принялись зачищать район, применяя грубую силу в отношении мирных людей.

МОГИЛЕВ.

С самого утра милицейские автозаки были уже наготове.

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