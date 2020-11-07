Женщин с цветами задерживают в Минске

Сегодня в белорусской столице произошли точеные задержания женщин, которые прогуливались по проспекту Независимости с цветами и просто с букетами осенних листьев в руках. На многих из них даже не было национальной символики, задерживали и тех, кто гулял в одиночку.

Женщины вышли на субботнюю прогулку по улицам Минска с цветами в руках.

К некоторым из них из останавливавшихся рядом микроавтобусов подходили сотрудники ОМОНа и производили задержания.

Незарегистрированный правозащитный центр “Вясна” продолжает сбор данных о задержанных женщинах и медиках, которые были задержаны ранее на акции около 1-й городской клинической больницы. На 15.30 в списке 4 задержанные на прогулке женщины и 39 медиков.

Поделиться:



